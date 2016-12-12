الكلية التقنية بنجران تستضيف الحملة التوعوية لصحة الفم والأسنان بتنظيم من كلية طب الأسنان بجامعة نجران

بحضور رؤساء الأقسام التدريبية وعدد من اعضاء هيئة التدريب والمتدربين قـدّم مجموعة من طلاب كلية طب الأسنان في جامعة نجران ، في بادرة إنسانية حملة توعوية تثقيفية لصحة الفم والأسنان لمنسوبي الكلية التقنية ، والتي أقيمت بقاعة الامير مشعل بالكلية .

وقُدّم خلال الحملة ، توجيهات ونصائح وتعريف بالخدمات العلاجية المُقَدّمة من كلية طب الأسنان، بالإضافة إلى التثقيف عن كل ما هو جديد في عالم طب الأسنان وأهمية المحافظة على صحة الفم .

كما أجرى عدد من الحضور فحصاً سريرياً بإشراف أطباء الامتياز، والذي يهدف إلى تقديم فحص مجاني للزوار، وتحويل بعض الحالات التي تحتاج المباشرة بالعلاج وتحويل من يلزم لعيادات كلية طب الأسنان لاستكمال العلاج المناسب وهي تشمل ثلاثة أقسام مختلفة ( قسم اللثة والأنسجة المحيطة، وقسم الحشوات السنيّة وجذور الأسنان، وقسم جراحة الوجه والفكين ) .

وأعرب مدير العلاقات والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق عن شكره لجامعة نجران وجميع القائمين على هذه الحملة ممثلة في كلية طب الاسنان لحرصهم على تثقيف شرائح المجتمع وللتعريف بأهمية المحافظة على الأسنان ، وما ستوفره هذه الحملة على الدولة من المبالغ الطائلة في علاج الأسنان .