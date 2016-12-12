 التحذير من مخاطر مزج مادة الفلاش بالكلور أثناء عملية التنظيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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التحذير من مخاطر مزج مادة الفلاش بالكلور أثناء عملية التنظيف

التحذير من مخاطر مزج مادة الفلاش بالكلور أثناء عملية التنظيف
المناطق-عبدالرحمن سفر
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من مخاطر مزج مادة الفلاش بالكلور أثناء عملية التنظيف حيث ينتج عن هذه المواد الكيميائية تصاعد أبخره وغازات سامة تتسبب عند إستنشاقها بمضاعفات صحية خطرة قد تصل ( لا قدر الله ) إلى فشل رئوي حاد وحروق شديدة للغشاء المخاطي المبطن للمسالك الهوائية  مشددتا على اهمية إتباع وسائل وقواعد السلامة للوقاية.
وأهاب المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس بجميع الإخوه والأخوات العاملين في المختبرات المدرسية لإجراء التجارب العلمية وكذلك الأخوات في المنازل عند تنظيف المنازل إلى توخي الحيطة والحذر من خطورة مزج هاتين المادتين وما ينتج عن تفاعلها بتباع الاتي :يجب ان يمنع التدخين بصوره مطلقه في المختبرات وفي الأماكن التي  يحتوي جوها على ابخره مشتعله او سامه، ويجب ان يحتوي المختبر على وسائل لسحب الغزات والابخره السامة والضارة،وضرورة ارتداء البسه خاصة تتفق مع عمل المختبرات على ان تكون من النوع المغلق  وخاليه من الجيوب وبدون اكمام واسعه، وضرورة توفر صندوق اسعافات اوليه لأستخدامه عند الضروره ومن الضروري معرفة مدى سمية المواد الكيماوية  الموجودة بالمختبر
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