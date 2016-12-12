 مرور الخرج ينفذ حملة مرورية للحد من المخالفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مرور الخرج ينفذ حملة مرورية للحد من المخالفات

مرور الخرج ينفذ حملة مرورية للحد من المخالفات
المناطق -أشرف العصيمي
نفذ مرور محافظة الخرج حملة مرورية للحد من المخالفات المرورية ، وذلك من خلال نقاط التفتيش المقامة بطريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز.
و تهدف الحملة الى نشر التوعية المرورية وتطبيق الانظمة  وضبط المخالفين وايقافهم حيث رصدت الحملة العديد من المخالفات المروريه منها عدم ربط حزام الامان استخدام الجوال اثناء القيادة وتطليل المركبات كما تم حجز المركبات المخالفه.
وتحرص شعبة مرور الخرج بقيادة العقيد عبدلله بن عبدالعزيز الحقباني الى توعية قائدي المركبات بالالتزام بالانظمة المرورية حيث سيتم معاقبة كل من يخالف النظام.

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