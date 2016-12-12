 صالح كامل: دول الخليج تأخرت كثيراً في فرض الضرائب.. وشعوب المنطقة لم تعمل كما يجب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صالح كامل: دول الخليج تأخرت كثيراً في فرض الضرائب.. وشعوب المنطقة لم تعمل كما يجب

صالح كامل: دول الخليج تأخرت كثيراً في فرض الضرائب.. وشعوب المنطقة لم تعمل كما يجب
المناطق_الرياض

قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل إن قضية الضرائب بالخليج “تأخرت” وكان يجب طرحها منذ فترة، مبيناً أنه يجب على دول الخليج أن تنتقل من الاقتصاد الريعي لتصبح أمة منتجة تعتمد على نفسها.

وأوضح أن نظام الضرائب مطبق في كل دول العالم فما الذي يمنع تطبيقه في دول الخليج، مضيفاً وفقاً لموقع “CNN”أن الزكاة مع كونها فريضة إلاّ أنها نوع من الضرائب، وأن الزكاة بمفهومها الاقتصادي تغني عن أي ضرائب.

ووجه كامل انتقادات حادة لما وصفها ظاهرة التبذير في دول الخليج، مشيراً إلى أهمية شكر النعمة التي أنعم الله بها على أهل الخليج، مؤكداً أن الشكر ليس بالقول وإنما بالعمل، مضيفاً: “وللأسف شعوب المنطقة لم تعمل كما يجب”.

وتمنى لو أن رؤية المملكة “2030” أقرت منذ فترة أطول، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، متهماً البعض بتشويه تصريحه حول الشباب واتهامهم بـ”الدلع”، مبيناً أنه تم اقتطاع حديثه من سياقه.

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