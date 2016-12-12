“جامعة الإمام”تعتمد إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير

أعلن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، اليوم (الاثنين) عن اعتماد مشروع المستشفى الجامعي بسعة 300 سرير داخل المدينة الجامعية، مشيراً إلى أنه يعمل على افتتاح كليات صحية جديدة.

وأفاد عقب رعايته للقاء المفتوح لمنسوبي كلية الطب ومركز الخدمات الطبية بالجامعة، أنه تقرر استكمال مشروع جراحات اليوم الواحد بمجمع الخدمات الطبية، مشيراً إلى أنه وافق على إنشاء مركز جامعة الإمام للتدريب الجراحي وفق اللوائح المعمول بها في ذلك.

وأضاف أبا الخيل أنه تقرر كذلك العمل مع فريق كلية الطب لتنفيذ مشروع المدينة الطبية بجامعة الإمام، وزيادة عدد المستفيدين من الدورات الصيفية بالخارج لصيف هذا العام 1438هـ ليكون 60 طالباً وطالبة بدلاً من 30، ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتقديم أبحاثهم في المؤتمرات الدولية.

تابع: “نعمل على افتتاح كليات صحية جديدة وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح، ودعم الكلية بعدد 30 وظيفة معيد وعدد 15 مساعد باحث ومحللا إحصائيا، إلى جانب إقامة حفل كبير بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء كلية الطب يتزامن مع حفل تخريج الدفعة الرابعة”.