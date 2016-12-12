قائمة الفائزين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم

فيما يلي قائمة الفائزين بالكرة الذهبية لافضل لاعب كرة القدم في العالم منذ 1956 بعدما توج بها كريستيانو رونالدو لعام 2016 اليوم الاثنين.

1956 ستانلي ماتيوس (انجلترا)

1957 الفريدو دي ستيفانو (اسبانيا)

1958 ريمون كوبا (فرنسا)

1959 الفريدو دي ستيفانو (اسبانيا)

1960 لويس سواريز (اسبانيا)

1961 عمر سيفوري (ايطاليا)

1962 جوزيف ماسوبوست (تشيكوسلوفاكيا)

1963 ليف ياشين (الاتحاد السوفيتي)

1964 دينيس لو (اسكتلندا)

1965 ايزيبيو (البرتغال)

1966 بوبي تشارلتون (انجلترا)

1967 فلوريان ألبرت (المجر)

1968 جورج بست (ايرلندا الشمالية)

1969 جياني ريفيرا (ايطاليا)

1970 جيرد مولر (المانيا الغربية)

1971 يوهان كرويف (هولندا)

1972 فرانز بيكنباور (المانيا)

1973 يوهان كرويف (هولندا)

1974 يوهان كرويف (هولندا)

1975 أوليج بلوخن (روسيا)

1976 فرانز بيكنباور (المانيا الغربية)

1977 آلان سيمونسن (الدنمرك)

1978 كيفن كيجان (انجلترا)

1979 كيفن كيجان (انجلترا)

1980 كارل هاينز رومنيجه (المانيا الغربية)

1981 كارل هاينز رومنيجه (المانيا الغربية)

1982 باولو روسي (ايطاليا)

1983 ميشيل بلاتيني (فرنسا)

1984 ميشيل بلاتيني (فرنسا)

1985 ميشيل بلاتيني (فرنسا)

1986 ايجور بيلانوف (الاتحاد السوفيتي)

1987 رود خوليت (هولندا)

1988 ماركو فان باستن (هولندا)

1989 ماركو فان باستن (هولندا)

1990 لوتار ماتيوس (المانيا)

1991 جان بيير بابان (فرنسا)

1992 ماركو فان باستن (هولندا)

1993 روبرتو باجيو (ايطاليا)

1994 خريستو ستويشكوف (بلغاريا)

1995 جورج ويا (ليبيريا)

1996 ماتياس زامر (المانيا)

1997 رونالدو (البرازيل)

1998 زين الدين زيدان (فرنسا)

1999 ريفالدو (البرازيل)

2000 لويس فيجو (البرتغال)

2001 مايكل أوين (انجلترا)

2002 رونالدو (البرازيل)

2003 بافل نيدفيد (التشيك)

2004 أندرىه شيفشينكو (اوكرانيا)

2005 رونالدينيو (البرازيل)

2006 فابيو كانافارو (ايطاليا)

2007 كاكا (البرازيل)

2008 كريستيانو رونالدو (البرتغال)

2009 ليونيل ميسي (الارجنتين)

2010 ليونيل ميسي (الارجنتين)

2011 ليونيل ميسي (الارجنتين)

2012 ليونيل ميسي (الارجنتين)

2013 كريستيانو رونالدو (البرتغال)

2014 كريستيانو رونالدو (البرتغال)

2015 ليونيل ميسي (الارجنتين)

2016 كريستيانو رونالدو (البرتغال)