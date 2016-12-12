 مختبر الجودة : مياه قرية الحسيني صالحة للشرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مختبر الجودة : مياه قرية الحسيني صالحة للشرب

مختبر الجودة : مياه قرية الحسيني صالحة للشرب
المناطق- جازان
بتوجيه ومتابعة من سعادة محافظ صبيا أ.علي بن موسى زعله وتفاعلا مع تم نشره وتداوله في عدد من وسائل التواصل الإجتماعي  بخصوص تلوث المياه الموجودة بخزان مياه قرية الحسيني فقد بادرت محافظة صبيا بإبلاغ  مدير فرع المياه بالمحافظة بسرعة معاينة الخزان والكشف على المياه  وأخذ عينات منها وارسالها لمختبر الجودة النوعية  لتحليلها  وقد وردت الافادة بان المياه سليمه ومطابقة للمواصفات الخليجية لمياه الشرب غير المعباة ولله الحمد  .
 ودعا المحافظ المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل لتوخي الدقة وعدم الإنسياق خلف الشائعات وضرورة الرجوع للجهات المختصة للتأكد من أي معلومات متداولة منعاً للإثارة والبلبة بين المواطنين  .

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