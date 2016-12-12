الأمير مشعل بن ماجد يقف على الأعمال المنجزة بمعرض جدة الدولي للكتاب استعدادا لانطلاقته الخميس المقبل

وقف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب 2016 اليوم “الاثنين” على الأعمال المنجزة بالمعرض قبيل انطلاقته على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية يوم الخميس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وأبدى سموه خلال جولته التفقدية الثالثة على المعرض ومتابعته آلية العمل بغرفة العمليات التي تم تجهيزها لمراقبة المعرض تقنيا بهدف ضبط التنظيم والتأكد من كفاء الأداء وانهاء المهام على أكمل وجه ، رضاه بسير العمل من مختلف الجهات في أكبر حدث من نوعه تشهده المنطقة منوهاً بأن المعرض بمختلف فعالياته وتجهيزاته سيكون عنصر جذب لمرتادي عروس البحر الأحمر من مختلف شرائح المجتمع .

وأكد سموه دور الجهات المختصة لتهيئة كافة أسباب النجاح لهذا الحدث الذي سيكون نقلة نوعية في صناعة الثقافة وداعم لحركة النشر والتأليف وإثراء للحراك المعرفي لفئات المجتمع منوهاً خلال جولته التفقدية على الخطوات الميدانية التي تم إنجازها على أرض الواقع والإجراءات المتخذة في هذا الصدد لترقى لمستوى أهداف المعرض والتي تركز على نشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع .

وشدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود والتفاني لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها صناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام مشدداً على أهمية الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة .

وثمن سمو الأمير مشعل بن ماجد دور الجهات المشاركة في الحدث تحقيقاً للتطلعات المخطط لها من قبل اللجان التنظيمية وفي مقدمتها نشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراء والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لأثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدباء والمثقفين والطلاب وكافة أفراد المجتمع .

ووجه سموه في ختام جولته كافة العاملين في المعرض على تقديم كل ما يسهم في تهيئة كافة أسباب النجاح لهذا الحدث الذي يعتب نقلة نوعية في صناعة الثقافة وداعم لحركة النشر والتأليف وإثراء للحراك المعرفي لفئات المجتمع .