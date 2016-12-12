 أمير عسير يقلد آل عارم رتبته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير عسير يقلد آل عارم رتبته الجديدة

أمير عسير يقلد آل عارم رتبته الجديدة
المناطق_أبها

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق يعسير العقيد علي بن محمد آل عارم رتبته الجديدة بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي

وتمنى أمير منطقة عسير  للعقيد ” آل عارم ” المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن ، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهد ، والتفاني في أداء العمل  .

من جانبه عبر قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عن عظيم شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد وتفضل سموه الكريم بتقليده رتبته الجديدة ، كما عبر عن سعادته بهذه الثقة الملكية الكريمة ، سائلاً المولى عز وجل أن تكون عوناً له على طاعة الله ، ودافعاً لبذل مزيد من الجهد والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي .

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