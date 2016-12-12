 أدبي أبها يستضيف ندوة “حوار الحضارات.. رؤية ثقافية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أدبي أبها يستضيف ندوة “حوار الحضارات.. رؤية ثقافية”

أدبي أبها يستضيف ندوة “حوار الحضارات.. رؤية ثقافية”
المناطق ـ أبها

انطلاقاً من التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية في منطقة عسير، يستضيف نادي أبها الأدبي عدداً من الباحثين المفكرين المشاركين في ندوة “دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات” في جامعة الملك خالد، مساء غدٍ الثلاثاء 14 / 3 / 1438هـ، للحديث عن موضوع ثقافي مهم اقترحه نادي أبها الأدبي وهو “حوار الحضارات رؤية ثقافية”، وسيدير اللقاء رئيس اللجنة العلمية، الأستاذ الدكتور صالح بن علي أبو عراد، الذي يعمل أيضاً عضواً في مجلس إدارة نادي أبها الأدبي ومسؤولاً مالياً، حيث ستكون الندوة حديثاً عن جانبٍ موازٍ للموضوع الذي تتحدث عنه ندوة حوار الحضارات بجامعة الملك خالد، وذلك في قاعة المسامرات وللنساء في المكان المخصص لهن في مقر النادي..

من جهته شكر الدكتور أحمد آل مريع رئيس نادي أبها الأدبي رئيس اللجنة العلمية الدكتور صالح أبو عراد التعاون مع نادي أبها الأدبي، باستقطاب هذه الأسماء للحديث عن ذلك الموضوع المهم، كما قدم تقدير الكبير لجامعة الملك خالد، لما تصنعه من حراك علمي وثقافي في منطقة عسير، ودعا المهتمين لحضور هذه المناسبة، التي يشارك فيها مفكرين وأدباء ومثقفين، وستكون حافلة بالحوار والرأي والرأي الأخر.

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