بنك أوف أميركا: النفط سيصل لـ 70 دولارا بـ 2017

توقع Bank of America Merrill Lynch “بنك أوف أميركا ميرل لنش” أن يستمر ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 70 دولاراً العام المقبل، في موسم ذروة الطلب الأميركي.

ورفع البنك العالمي تقديراته لمعدل سعر خام برنت في 2017 إلى 61 دولاراً، وللخام الأميركي إلى 59 دولاراً، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، فيما سيظل المعروض شبه ثابت، ما سيعطي دعماً للأسعار.

وتوقع Bank of America Merrill Lynch أن ينكمش المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 910 آلاف برميل يومياً هذا العام، وبنحو 30 ألف برميل يومياً إضافية العام المقبل، وذلك مقارنةً بزيادة سنوية معدلها 710 آلاف برميل يومياً على مدى السنوات الـ 20 الماضية.