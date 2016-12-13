 الشركة التركية المُلاحقة من سعوديين لاسترداد ملايينهم متورطة في “الانقلاب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الشركة التركية المُلاحقة من سعوديين لاسترداد ملايينهم متورطة في “الانقلاب”

الشركة التركية المُلاحقة من سعوديين لاسترداد ملايينهم متورطة في “الانقلاب”
المناطق - وكالات

أفادت مصادر بأن سبب اختفاء الشركة التركية التي يلاحقها رجال أعمال سعوديون لأخذ مستحقاتهم التي تصل إلى 45 مليون ريال، هو تورطها في دعم الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا خلال شهر يوليو الماضي، ومن أعوان المعارض التركي فتح الله غولن.

وعليه أخضعت الحكومة التركية تلك الشركة للتحقيق الجنائي والقانوني ومن ثم المحاكمة، وإسناد إدارة أمور الشركة إلى المراقبة الحكومية بواسطة لجنة القيم، طبقا للقانون التركي.

وأوضحت المصادر المطلعة وفقاً لـ”عكاظ”، أن أصحاب الشركة من داعمي انقلاب 15 يوليو الماضي، ومن أعوان فتح الله غولن، وسبق أن دعموه بالأموال.

إلا أن المصادر لم تؤكد مصير أصحاب الشركة التركية في بلادهم، إذ أشارت فقط إلى أن عددا من المتورطين في الانقلاب الفاشل هاربون وآخرون قبض عليهم، لافتة إلى أن أصحاب الشركة تجاوزوا القانون لدعمهم منظمة إرهابية كما صنفتها تركيا.

وكان مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قد تفاجأوا باختفاء شركة تركية شاركت في توسعة الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ولم تمنحهم مستحقاتهم المالية التي تصل إلى 45 مليون ريال.

وأوضح المتضررون السعوديون، أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية، التي قدموا لها خدمات عدة، وبضائع، وأيدي عاملة، إلا أن مسؤولي الشركة اختفوا فجأة دون سابق إنذار.

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