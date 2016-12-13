ماذا ستفعل إذا فوجئت بهذا السائق المجنون ؟!

شنّ سائق شاحنة صغيرة هجوماً غير مسبوق على سائق شاحنة ضخمة، عندما لكمه ثم دهس – متعمداً للخلف – مقدمة شاحنته، وعاد بجاروف ليحطم زجاج مقصورة مركبة منافسه في لحظة جنون. ووقع الهجوم العنيف على إثر تصادم بين شاحنتين في مدينة مانشستر البريطانية.

ورصدت كاميرات المراقبة السلوك العنيف، لما وصفه البعض بأكثر السائقين جنوناً في بريطانيا في مقطع فيديو تستخدمه الشرطة البريطانية في محاولاتها للقبض على السائق.

ويبدأ المقطع بمشاحنة، إثر تصادم على الطريق، يتبادل خلالها السائق المجنون الكلمات الغاضبة مع سائق الشاحنة الآخر ومرافقه، اللذين غادرا مركبتهما وشوهدا يقفان بجانب مقصورة السائق المتهور.