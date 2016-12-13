 7 أمراض وأعراض “دارجة” تعالجها “الحجامة” وتخفف منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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7 أمراض وأعراض “دارجة” تعالجها “الحجامة” وتخفف منها

7 أمراض وأعراض “دارجة” تعالجها “الحجامة” وتخفف منها
المناطق - الرياض:

سبعة أمراض وأعراض دارجة تساهم الحجامة بشكل أو بآخر في معالجتها أو التخفيف منها، وفقاً لأخصائية العلاج الطبيعي والتأهيلي أسماء ضياء الحاج حسين.

وقالت إن نحو سبعة أمراض وأعراض تتحسن بعمل الحجامة، هي الصداع النصفي (الشقيقة)، اختلال الهرمونات، زيادة الأملاح، الخمول وكثرة النوم، النسيان، شد عضلات الظهر والرقبة، الخشونة، الأمراض العصبية، الاضطرابات النفسية، لافتة إلى أن الحجامة وسيلة علاج شعبية لكنها في واقع الحال فعالة في الطب الحديث ومنافسة للوسائل العلاجية المتطورة، خاصة في ظل انتشار مراكز الحجامة المتخصصة والمصرحة التي تجمع بين وسائل الطب الحديث ووسائل الطب التقليدي للوصول إلى نتائج أفضل بعد استشارة الطبيب.

وتقول الحاج بحسب “عكاظ”، التي تدير مركزا متخصصا في الحجامة، إنها اتجهت إلى هذا التخصص بعد خضوعها واجتيازها دورات دقيقة في فروع الطب البديل، وإن ضبط الطب الحديث للعلاج بالحجامة في الأعوام الخمسة الماضية بالرقابة ووضع المعايير الصحية ساهم في فعاليتها في علاج الكثير من الأمراض وتخفيف بعض الأعراض غير المرغوبة، خاصة في ظل جهود عدد كبير من الأطباء والأخصائيين في إثبات فعاليتها عن طريق البحث العلمي.

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