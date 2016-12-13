 صدام حسين لأول محقق أمريكي معه: “ستجد أنه ليس من السهل حكم العراق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صدام حسين لأول محقق أمريكي معه: “ستجد أنه ليس من السهل حكم العراق”

صدام حسين لأول محقق أمريكي معه: “ستجد أنه ليس من السهل حكم العراق”
المناطق - وكالات

نقلت “العربية”، شهادة أول محقق مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، التي أكد خلالها أنه “كان مخيفا حتى وهو يعتقل ويتم حبسه”، وقال له “سوف تجد أنه ليس من السهل حكم العراق”.

وزعم المحلل الأمريكي الاستخباراتي، أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد انشغل عن إدارة البلاد وتصريف شؤون الحكم منذ سنوات قبل اعتقاله في نهاية 2003 بواسطة القوات الأميركية.

ويقول المحلل السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، جون نيكسون، “إن صدام كان في سنواته الأخيرة مشغولا بكتابة الروايات، ولم يكن يلق بالاً للجيش أو كيف يدير أتباعه البلد”.

وقد تولى نيكسون مهمة التحقيق من هوية صدام قبل إعلان نبأ اعتقاله رسميا.

وقد روى قصة اللحظات الأولى للاعتقال في كتابه الحديث المسمى Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein “استجواب الرئيس: التحقيق مع صدام حسين” الذي سوف يوزع بالأسواق في 27 ديسمبر الجاري.

ويقول فيه إن الرجل حتى لحظة اعتقاله ظل متعجرفا وكأن ذلك الأمر لم يحدث. وكان يحملق في المحقق من أعلى لأسفل، ويحتقره، في إشارة إلى عدم مبالاته بالمحاكمة التي وضعتها قوات الاحتلال.

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