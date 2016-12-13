قطر تلغي نظام الكفالة في قانون العمل اعتباراً من اليوم

أعلنت قطر رسمياً، إلغاء نظام الكفالة، في أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه البلاد التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي الإعلان المرتقب منذ فترة قال وزير العمل القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إن إلغاء نظام الكفالة سيبدأ اليوم.

وأكد أن هذا النظام سيستبدل بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل نحو 2.1 مليون عامل أجنبي، مشيرا إلى أن القانون الجديد هو أحدث خطوة لتحسين وحماية حقوق كل العاملين الأجانب في قطر.

وأضاف أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل.

وذكر مسؤولون قطريون، أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد وتقدم لهم حماية أكبر لعقودهم.