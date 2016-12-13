 احذر.. لهذا السبب انفجرت جوالات أيفون في الصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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احذر.. لهذا السبب انفجرت جوالات أيفون في الصين

احذر.. لهذا السبب انفجرت جوالات أيفون في الصين
المناطق - وكالات:

أرجعت شركة أبل في تعليق لها على حوادث انفجارات هواتفها الذكية في الصين، إلى مراكز إصلاح أجهزة آيفون غير الرسمية واستخدام اكسسوارات ذات نوعية رديئة لأجهزة الآيفون. وقالت إنها ناجمة عن عوامل خارجية. مؤكدة أن أجهزتها آمنة بحسب Ubergizmo.

وأضافت في بيانها أن ارتفاع حرارة الهاتف هو نتيجة لضرر خارجي وليس داخليا مثل المعالج أو البطارية أو خلل في مكوناته الداخلية.

وقام المختصون في الشركة بفتح تحقيق خاص في الحادث، أشارت نتائجه إلى أن الانفجارات تحدث بسبب خطأ المستخدمين، مما دفع أبل للقول إن الأضرار التي لحقت بالأجهزة سببها العوامل الخارجية، وقالت الشركة إنها تواصل التحقيقات وفي نهاية المطاف ستعرف حقيقة انفجار هواتفها الذكية في الفترة الأخيرة وستعلن عن المزيد في الوقت المناسب.

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