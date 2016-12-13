 ولي أمر طالب يطعن قائد مدرسة بـ”خنجر” عدة مرات.. ويبرر: لم يعاملني جيدا ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي أمر طالب يطعن قائد مدرسة بـ”خنجر” عدة مرات.. ويبرر: لم يعاملني جيدا !

ولي أمر طالب يطعن قائد مدرسة بـ”خنجر” عدة مرات.. ويبرر: لم يعاملني جيدا !
المناطق - الرياض:

طعن ولي أمر طالب بسلاح أبيض (خنجر) قائد مدرسة في مركز الأمواه التابع لتعليم بيشة، فأصابه في رأسه ويده (إحداهما بليغة)، فيما نجح قائد المدرسة بلجوئه إلى بوابة المدرسة في عدم تعرضه للمزيد من الطعنات.

ووفق التفاصيل التي أعلنها المتحدث باسم إدارة تعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني، فإن الأب باغت قائد المدرسة وهو يهم بالدخول للمدرسة مع بداية الدوام، ليبادره بالطعنات، حيث تم إسعافه من قبل زملائه لمستشفى تثليث العام وإبلاغ مدير تعليم الأمواه متعب بن فجحان القحطاني الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية حيث باشرت الموقع وألقت القبض على المواطن المعتدي الذي زعم أن سبب الاعتداء عدم التعامل الجيد معه لدى حضوره للمدرسة في وقت سابق،حسبما نقلت “عكاظ”.

واطمأن مدير تعليم بيشة نايف الهاجري على صحة المعلم، مؤكدا له حرص الوزارة على أمن وسلامة كافة منسوبيها وأن يحظى قادة المدارس والمعلمون بالمكانة التي يستحقونها في المجتمع وهم أحرص الناس على تربية النشء وحمايتهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الزميل المعتدى عليه كمواطن وقائد مدرسة يستحق التقدير والدعم.

 

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