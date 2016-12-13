ترامب يختار تيلرسون وزيرا للخارجية

ويشغل تيلرسون منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة “إكسون موبيل” النفطية العملاقة، التي تعتبر خامس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، وتربطه علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت الاثنين، أن تيلرسون (64 عاما) هو الأوفر حظا لرئاسة الدبلوماسية الأميركية، استنادا إلى مسؤولين مقربين من ترامب.