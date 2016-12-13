 ترامب يختار تيلرسون وزيرا للخارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ترامب يختار تيلرسون وزيرا للخارجية

ترامب يختار تيلرسون وزيرا للخارجية
المناطق - وكالات

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية، بعد أن كان آخر منصب رئيسي شاغر في إدارة ترامب المقبلة، بحسب شبكة فوكس نيوز.

ويشغل تيلرسون منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة “إكسون موبيل” النفطية العملاقة، التي تعتبر خامس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، وتربطه علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت الاثنين، أن تيلرسون (64 عاما) هو الأوفر حظا لرئاسة الدبلوماسية الأميركية، استنادا إلى مسؤولين مقربين من ترامب.

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