وزارة النقل : 6 إشكاليات تؤخر إصلاح كوبري الجموم

وأشارت مصادر بحسب “مكة”، إلى أن عرض الحامل المتضرر من الجسر المسمى بـ”الكمرة” الموجود باتجاه مكة يبلغ 40 متراً والذي صدر عنه دوي انفجار شديد وقت اصطدام المعدة به نتيجة تقطع الكابلات داخل الكمرة.

من جهته، أوضح مسؤول بوزارة النقل أن المعدة الثقيلة ارتطمت باثنتين من الكمرات الرئيسة الحاملة للجسر والمتضمنة الطرفية والتالية لها، وقال: “إحدى الكمرتين متضررة منذ السابق على خلفية قدم عمر الجسر، كونه يزيد عن 40 عاما”.

وذكر أن الكمرة الطرفية متضررة منذ عام ونصف العام، حيث عولجت وقتها بوضع حواجز خرسانية داخل الجسر في المسافة بينها وبين الكمرة التالية لها بهدف منع مرور المركبات من فوقها.

وأشار إلى أن حادثة الارتطام تسببت في تحريك عصب الكمرة الطرفية المتضررة سابقا مسافة 4 أمتار، وقطع “الكانات” الحديدية المسؤولة عن ربط الأسياخ الطولية الموجودة في الكمرة والحديد السفلي لها، مشيرا إلى وجود أماكن خاصة بالغطاء الخرساني للمنطقة المتضررة أصبحت متفككة وعلى وشك السقوط.

ونوه إلى ضرورة إغلاق الطريق في اتجاه مكة المكرمة، إلى جانب إقفال الجسر من الاتجاهين وإزالة أطراف الجسر الحديدية المتضررة المسماة بـ”الباكية” وإعادة إنشائها مرة أخرى باعتبارها المسؤولة عن منع المركبات من السقوط من أعلى الجسر.