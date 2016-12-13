ويسكونسون أعادت الفرز.. وترامب يربح أصواتا إضافية

وكانت مرشحة حزب الخضر إلى الانتخابات الرئاسية جيل ستاين طلبت إعادة إحصاء أصوات الناخبين في الولاية لتشكيكها بفوز الملياردير الجمهوري، لكن تعداد الأصوات مجددا انتهى إلى إعطاء الرئيس المنتخب أكثر من مئة صوت إضافي ليصبح الفارق بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أكثر من 22 ألف صوت.

وسارع ترامب إلى الترحيب بالنتيجة. وقال في تغريدة عبر تويتر “النتيجة النهائية للانتخابات في ويسكونسن صدرت لتوها واحزروا ماذا. لقد ربحنا لتونا 131 صوتا إضافيا. بإمكان الديمقراطيين والخضر أن يرتاحوا الآن. احتيال”.

بالمقابل قالت ستاين في بيان إن “هدف إعادة الإحصاء لم تكن يوما تغيير نتيجة (الانتخابات) بل كان المصادقة على الاقتراع وإعادة ثقة الأميركيين بالنظام الانتخابي الذي ساورتهم شكوك بشأنه”.