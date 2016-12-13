مدرسة أوائل المملكة العالمية للبنين بتعليم حائل تستقبل الوفد الزائر للتعليم الأهلي العام بالوزارة

قام مدير التنظيم والدعم بالإدارة العامة للتعليم الأهلي العام بالوزارة الأستاذ بندربن عبدالله السعيد اليوم الأثنين الموافق 13/3/1438هـ بجولة ميدانية للمدارس الأهلية بمنطقة حائل وزارمنها مدرسة أوائل المملكة العالمية للبنين في حائل وبرفقته كل من مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم حائل الأستاذ عبد العزيز الحميان مدير إدارة المدارس الأجنبية الأستاذ مفلح الفلاح ومدير إدارة المدارس الأهلية في مكتب التعليم الأهلي بالطائف المشرف التربوي الأستاذ محمد الزهراني ومديرإدارة المعاهد والمراكز الخاصة في مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة المشرف التربوي الأستاذ أحمد المقاطي وكان في استقبالهم المشرف العام للمدارس الأستاذ عبد محمد سماره ومدير المدرسة الأستاذ عايد الحجيلي و باقي أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة بعدها قام مدير التنظيم والدعم بالإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة الأستاذ ” بندر السعيد” بجولة على جميع فصول المدرسة والوقوف على مستوى طلاب المدرسة حيث تفقد جميع فصول المدرسة ومن ابرز مالفت انتباهه غرفة الوسائل التعليمية وعمل مجموعة من طلاب المدرسة لوحات وحوارات جذابةبغرفة الوسائل والأنشطة و كل وفق ميوله ” البيت السعودي ، وقصيد ة اللغة العربية حوار بين طالبين، وحوار باللغة الإنجليزية بين الطلاب ، واجراء حوار بين الطلاب باللغة الفرنسية ” وباشراف المشرف العام للأنشطة بالمدرسة الدكتور خلدون أحمد بطاح.

وكذلك زار ” السعيد” مختبر العلوم وتم إجراء العديد من التجارب من قبل الطلاب بإشراف مشرف مختبر العلوم الأستاذ أحمد سعيد والأستاذ أحمد صادق وفي الختام تمنى ” السعيد” للجميع التوفيق والنجاح