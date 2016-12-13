مصادر أمنية : المخابرات الإيرانية دفعت مبالغ مالية وهدايا وتسهيلات تجارية لـ18 متهما في “خلية التجسس”

قالت مصادر أمنية إن المخابرات الإيرانية دفعت مبالغ مالية وهدايا وتسهيلات تجارية لـ18 متهما في “خلية التجسس”، التي أدان القضاء الأسبوع الماضي 30 منهم بالتجسس على المملكة لصالح إيران، وحكم على 15 منهم بالقتل قصاصا، كما دفعت أموالا بثلاث عملات هي اليورو والدولار والريال لـ9 من عناصر الخلية.

وكشفت المصادر الأمنية – وفقا لـ “الوطن” – أن المخابرات الإيرانية أخضعت عددا من عناصر الخلية لدورات تدريبية، تعلموا خلالها 7 مهارات جاسوسية، من أبرزها دورات في كيفية كتابة المعلومات واستخلاصها، وفنون التخفي والهروب، ودورات في تجنيد الجواسيس، وتشفير الرسائل واستقبالها وإرسالها، وكيفية التعامل مع الفلاش ميموري والحاسب الآلي والحوار، وتصوير المواقع والوثائق، وكيفية الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات دون الحاجة لحفظها على ذاكرة حاسوبية.