الإعلام التربوي بتعليم حائل يثمن جهود  أوائل المملكة العالمية في إنجاح برامجه

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل مشرف عام مدارس أوائل المملكة عبد محمد سمارة وقائد مدرسة أوائل المملكة العالمية الأستاذ عايد الحجيلي نظير تفاعل المدرسة المتواصل مع مختلف أنشطة وبرامج إدارة الإعلام التربوي وقدم مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ ابراهيم الجنيدي خطاب شكر وتقدير سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة حائل للمشرف العام على المدارس وقائد المدرسة بحضور مشرف عام الوزارة للتعليم الأهلي الأستاذ بندر السعيد ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم حائل الأستاذ عبدالعزيز الحميان والمشرف التربوي في مكتب التعليم الأهلي بالطائف الأستاذ محمد الزهراني والمشرف التربوي في مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة الأستاذ أحمد المقاطي وعدد من المشرفين التربويين ومنسوبي المدرسة من مشرفين ومعلمين وإداريين وقدم مدير الإعلام التربوي شكره وتقديره للمدرسة على التفاعل فيما يخدم العملية التعليمية في المنطقة والتكامل مع إدارة الإعلام التربوي والاسهام في إنجاح برامج إدارة الإعلام التربوي .