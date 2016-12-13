 بوادر “خفض الإنتاج” تنعكس على أسعار النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بوادر “خفض الإنتاج” تنعكس على أسعار النفط

بوادر “خفض الإنتاج” تنعكس على أسعار النفط
المناطق - رويترز

استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد ظهور أولى بوادر تقليص الإنتاج من طرف أوبك وبعض المصدرين الآخرين، لمعالجة تخمة المعروض العالمي بشكل مشترك.

وبحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام عند 55.76 دولار للبرميل، مرتفعا 7 سنتات عن الجلسة السابقة.

فيما انخفض خام غرب تكساس الأميركي 7 سنتات إلى 52.76 دولار للبرميل.

وقالت “رويترز” نقلا عن مصاردها إن شركة أدنوك الإماراتية أبلغت زبناءها أنها ستخفض إنتاجها بين 3 إلى 5 في المئة، مضيفة أنها ستبدأ اتخاذ تلك الخطوات اللازمة لتقليص إنتاجها التزاما باتفاق “أوبك”.

وكان المنتجون غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادرة روسيا قد اتفقوا، السبت، على خفض الإنتاج 558 ألف برميل يوميا، انخفاضا من 600 ألف برميل يوميا، التي كانت مستهدفة، لكنها تظل أكبر مساهمة من خارج أوبك على الإطلاق.

ويأتي هذا القرار، بعد أن اتفقت أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لـ6 أشهر، من أول يناير.

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