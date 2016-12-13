” تعليم الليث ” يدرب القيادات التعليمية على ”  التخطيط التشغيلي وقياس مؤشرات الأداء “

أطلق قسم التخطيط و التطوير بإدارةالتعليم بمحافظة الليث ، البرنامج التدريبي في ” التخطيط التشغيلي وقياس مؤشرات الأداء ” للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين ، و الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع ١٥ ساعة تدريبية .

من جهته أوضح مدير التخطيط والتطوير الدكتور حسن بن مهدي العيافي أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة القيادات التعليمية في بناء الخطط التشغيلية للإدارة وأقسامها وفق مؤشرات الأداء وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، ويحقق أهداف وتطلعات برنامج التحول الوطني 2020 .

وقال ” العيافي ” أن معظم المؤسسات والإدارات الحكومية ، وصلت إلى مرحلة النضج في إعداد خططها الإستراتيجية، إلا أن تنفيذ هذه الخطط وقياس الأداء في تنفيذها يعتبر في بداياته ويحظى حالياً بمركز الاهتمام من صناع القرار لما يمثله ذلك من قدرة هذه المؤسسات على تقويم الممارسات الحالية ومدى ارتباطها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها.

مؤكداً في هذا السياق أن ﻗﻴﺎﺱﺍﻷﺩﺍﺀ منهج استراتيجي يهدف ﺇﻟﻰ زيادة كفاءة ﺃﺩﺍﺀ المؤسسات و الإدارات من خلال تطوير ﺃﺩﺍﺀ العاملين ﻭﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ وزيادة قدراتهم ، ﻭﻫﻭ بعبارة أخرى يهدف ﺇﻟﻰ ربط ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ بالأهداف ﻭﺍلاستراتيجيات الموضوعة للمنظمة ، وتعد مؤشرات الأداء الجزء الأهم من القياس المعياري لأداء إدارات التعليم ، ووسيلة هامة لمساعدتها على التعرف على واقعها التربوي و التعليمي ، وتقدير مدى فاعلية العمل والقدرات الكامنة فيها ، ومدى إمكانية رفع مستوى الجودة ، وتحديد الفرص ذات الأهمية الإستراتيجية لها .

كما أكد ” العيافي ” بأنه لا يمكن قياس ما لا يمكن توثيقه، ولا يمكن تجويد ما لا يمكن قياسه ، مؤكدا أن أهمية المؤشرات تكمن في قياس الأداء والقدرة على إدارته ، وتسهيل عمليات التقويم الذاتي للإدارة بفعالية ودقة عالية , وضمان الشفافية والمحاسبية ، ومراقبة جودة الأداء ، وإثارة المنافسة ، وتحديد أولويات العمل .

ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي بجانب ( العيافي ) من قسم التخطيط والتطوير الأستاذ علي المهداوي و الأستاذ نايف باشامي، والأستاذ أحمد الحاتمي.

وتشتمل حقيبة البرنامج على الجلسات التدريبية التالية : مقدمة في التخطيط الاستراتيجي، الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم ، الأهداف التشغيلية لإدارة التعليم ، بناء مؤشرات الأداء لإدارة التعليم ، إعداد المبادرات و البرامج و المشاريع التي تحقق الأهداف .

وينفذ البرنامج على شكل ورش عمل وحلقات نقاش ، و يتخلله عدد من التمارين التطبيقية والتي تهدف إلى ترسيخ المعلومة وتطبيقها فعليا للمشاركين .