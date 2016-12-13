بالفيديو..نايب عراقي: يتهم النواب والمسئولين العراقيين الموالين لإيران بالعملاء للنظام الإيراني

انتقد أحد النواب في البرلمان العراقي قيام الحكومة العراقية الحالية بإلغاء منع السفر إلى دول كان يمنع السفر إليها أيام حكومة صدام حسين، بحجة أن مثل هذا المنع غير قانوني خاصة أن هناك اتفاقيات مع الجانب الإيراني.

وانتقد النائب العراقي في كلمته أمام البرلمان مؤكدا أن منح الجنسيات لأناس لا يعرف منهم ومن أين جاءوا هو أمر غير قانوني هو الأخر في إشارة إلى قيام الحكومة العراقية بتجنس الالاف من الإيرانيين تلبية لطلب من الحكومة الإيرانية,

وقال النائب العراقي متهكما اذا كنتم تريدون الحديث عن الحق العربي فإن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” يتكلم عن القضية الفلسطينية، وليس كما يفعل الإرهابي “هادي العامري” الذي أوكلت إليه قيادة مليشيات “بدر” وقيادة مليشيات الحشد الشعبي الإرهابي.

وأردف النائب العراقي إذا نتحدث عن إيران فإن إيران هي من يدعم في الوقت الحالي التفاوض الإيراني السوري، التي تزورونها كل يوم، وأضاف إذا نتحدث عن اتفاقيات فإن كل الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق غير قانونية.

واستمر النائب العراقي في حديثه قائلا إذا سنتحدث عن الاتهامات فإن من يتعامل الآن مع الاستخبارات الإيرانية هم العملاء، مشدد على ترك مثل هذه المزايدات الكاذبة.

و تسببت هذه الكلمة التي اريد بها حق، في إثارة غضب الكثير من النواب العراقيين الموالين للنظام الإيراني، والذين حاولوا انهاء كلمته و ضجوا ضدها في صالة البرلمان.