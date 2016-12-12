 ” المركز الاعلامي بالباحة ” يختتم دورة فن صياغة الخبر الصحفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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” المركز الاعلامي بالباحة ” يختتم دورة فن صياغة الخبر الصحفي

” المركز الاعلامي بالباحة ” يختتم دورة فن صياغة الخبر الصحفي
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

نظم المركز الاعلامي بالباحة دورة إعلامية بعنوان ” فن صياغة الخبر الصحفي قدمها مدير تحرير الشؤون الثقافية بصحية الرياض عبدالله أحمد الحسني بحضور 31 إعلامياً من مختلف وسائل الاعلام ومدراء العلاقات العامة وذلك بالقاعة التدريبة  بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري .

وتلقى المشاركون خلال الدورة أساسيات صياغة الخبر الصحفي والاجزاء المكونة للخبر الصحفي وتعريفه وأقسامه كما تطرق الحسنى في نهاية الدورة الى الاعلام الكتروني وقد شهدت الدورة عدد من المداخلات والنقاشات من الإعلاميين المشاركين وفي نهاية الدورة قدم مدير المركز محمد آل ناجم شهادة شكر للمدرب عبدالله الحسني بهذه المناسبة.

بدوره ثمن آل ناجم للحسني حضوره ومشاركته في برامج المركز كما قدم شكره لزملاء المشاركين في الدورة الذين أثروا وأشادوا بمضمون الدورة وفكرتها والتي حققت جملة من الأهداف. مؤكداً حرص المركز على تبنى مثل هذه الأفكار والمبادرات التي تسهم في الحرك الإعلامي بالمنطقة وتطوير قدرات العاملين في المجال الإعلامي، وتوحيد الخطاب الاعلامي بما يخدم الأهداف المرسومة من قبل مقام الامارة، مثمنا جهود إمارة الباحة ما تولية من دعم وتشجيع للعاملين في مجال الاعلام متمنيا أن تكون الدورة قد حققت الأهداف المرجوة منها

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