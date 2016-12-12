تهدف الى تقديم الخدمة الصحية للمقيمين .. المدير العام لصحة القصيم يعلن عن انطلاقة برنامج العلاج بأجر في المراكز الصحية بالقصيم

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، عن بدء العمل في برنامج العلاج بأجر في المراكز الصحية ، وذلك بعد أن دشن اليوم ( الثلاثاء ) ، انطلاقة البرنامج في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الصفراء ببريدة ، بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة ومدير إدارة المراكز والقطاعات الصحية ، ومدير القطاع الصحي ببريدة .

وبيّن المدير العام مطلق الخمعلي ، خلال تدشين البرنامج بأن الشؤون الصحية بالمنطقة عمدت إلى البدء في تشغيل برنامج العلاج بأجر ، وذلك عبر ثلاث مراحل ، حيث تم البدء فعلياً في البرنامج في المرحلة الأولى وشملت ثلاث مراكز صحية في قطاع بريدة وهي الصفراء والخبيب والمدينة الصناعية ، وقطاع عنيزة الصحي عبر مركزين هما الأشرفية والصناعية ، وقطاع الرس عبر مركزين الجريف والروضة ، وقطاع عيون الجواء عبر مركزين وهما اوثال وعيون الجواء ، مبيناً بأن المرحلة الثانية سيتم تشغيلها خلال الشهر القادم – بإذن الله – ، وتشمل 4 مراكز صحية وهي مركز صحي شري ومركز صحي دخنة ومركز صحي السادة ومركز صحي وسط عنيزة ، فيما ستشمل المرحلة الرابعة باقي القطاعات الصحية ، وهي رياض الخبراء والبدائع والبكيرية والمذنب والأسياح والنبهانية ( ابانات ) وضرية ، واضاف المدير العام بأن برنامج العلاج بأجر يهدف الى تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات التابعة لوزار الصحة مقابل أجر لغير المؤهلين للعلاج عل نفقة الدولة من المقيمين والزائراين .

وقد قام المدير العام بجولة على مركز صحي الصفراء واطلع على جاهزية الاقسام المرتبطة ببرنامج العلاج بأجر ، وآلية استقبال المراجعين ، والادوار التي تقوم بها الأقسام ، لضمان جودة الخدمات العلاجية المقدمة لهم .