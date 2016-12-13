صحة القصيم تعلن عن تشغيل قسم التنويم بمستشفى القوارة العام

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بمستشفى القوارة العام عن تشغيل قسم التنويم بسعة ٥٠ سريرا ، وذلك بعد ان تم دعم المستشفى بالكوادر المتخصصة في عدد من التخصصات الطبية .

وأوضح مدير المستشفى الصيدلي الحميدي الحربي ، بان المستشفى وبمتابعة واهتمام من المدير العام مطلق الخمعلي ، شهد وصول عدد من الكوادر الطبية في ثمان تخصصات طبية ، في الطب الباطني والجراحة العامة والنساء والولادة والاطفال والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأسنان والمسالك البولية ، لافتا بان هذا الدعم أسهم في تشغيل قسم التنويم مؤخرا ، وهو الامر الذي انعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المراجعين للمستشفى من أهالي القوارة والمراكز المجاورة لها ، وتخفيف العبء على المستشفيات المجاورة ، مضيفا الى ان قسم التنويم يشمل قسمين للرجال والنساء ، وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية التي تضمن راحة المرضى وتقديم أفضل البرامج العلاجية لهم .