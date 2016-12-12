العميد عسيري: مخرجات جامعة نجران أثبتت جودتها وتميزها في مستشفيات المنطقة 

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران العميد خالد بن عايض عسيري بأن مخرجات كلية العلوم الطبية وكلية الطب ممن يعملون حاليا في مستشفيات المنطقة التابعة للشؤون الصحية أثبتوا تميزهم وجودة تحصيلهم العلمي الناجم عن قوة القيادة لدى الجامعة وحرصها على جودة المخرجات .وكذلك أشاد بامتلاكها لطاقم مميز من أعضاء هيئة التدريس وسيرها وفق الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العميد عسيري لجامعة نجران من منطلق تعزيز أوجه التعاون والتكامل في العمل الصحي بين المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة والجامعة .

وأشاد العميد عسيري بما شاهده من مباني عملاقة تحتضنها الجامعة والذي اعتبرها على حد قوله بأنها من أرقى ما شاهده في الجامعات، مشيرا إلى أن مالمسه شيء يثلج الصدر ويرفع الراس كون أن جامعة بهذا المستوى في منطقة نجران فهي فخرا للمنطقة بشكل خاص وللملكة بصفة عامة.

وعن التجهيزات التي تمتلكها كلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية التطبيقية بين عسيري بأن الكليتين من خلال اطلاعه على المعامل مجهزة بأعلى المستويات. وأشار العميد عسيري بأنه سوف يكون هناك تعاون وتنسيق بين الجامعة وصحة المنطقة في مجال التدريب.

وتجول مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة والوفد المرافق له في الجامعة وكان في إستقبالهم عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد زايد ال عايض ، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور سعد السريعي في معامل الكليتين، واطلع على ما تمتلكه من إمكانات وقدرات من خلال الأجهزة المزودة بها تلك المعامل والتي تضمن تأهيل الطالب لسوق العمل وفق إمكانات عالية يخدم من خلالها الوطن والمواطن.

من جهته قدم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والمشرف على الكليات الصحية الدكتور جبران القحطاني نبذة عن نشأت الكليات الصحية في الجامعة وكيف استطاعت جامعة نجران من إنشاء خمس كليات صحية رغم حداثة نشأت الجامعة مكنتها من إمتلاك مستشفى جامعي لتصبح واحدة من أربع جامعات في السعودية تمتلك مستشفى جامعي وأول جامعة ناشئة في ذلك .

وبيّن القحطاني بأن الكليات الصحية تحققت بفضل الله ، ثم الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة، و نتيجة للرؤية الثاقبة من مدير الجامعة الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن وقيادتها لتحقق قفزات كبيرة مكنتها من الحصول على اعتمادات دولية لبرامجها خلال فترة وجيزة ، لتؤكد قوة وجودة العمل القائم في تلك الكليات والجامعه بشكل عام .