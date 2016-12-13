تعليم القنفذة يحصد مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الأدبيّة على مستوى المملكة

حصد ‏تعليم القنفذة المركز الثاني و الثالث على مستوى المملكة في مشروع مسابقة المهارات الأدبية والمقامة بمنطقة القصيم في الفترة من6_ 9 ربيع الأول 1438 في مجالي القصة القصيرة والارتجال ، حيث فازت الطالبة ريم يحيى محمد الحادثي بالميدالية البرونزية في مجال القصة القصيرة

وفازت الطالبة أسماء عطيه علي الخالدي بالميدالية الفضية في مجال الالقاء والارتجال

كما شاركت الطالبة فاطمه خليل سالم القحطاني في مجال الشعر الفصيح وحصلت على شهادة شكر وتقدير.

وبهذه المناسبة بارك مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي فوز طالبات المحافظة وحصولهن على مراكز متقدمة في المسابقة ولآبائهن وقسم نشاط الطالبات وكل من ساهم في هذا الفوز المبارك ، سائلا الله للجميع التوفيق والنجاح الدائم ..

ومن جانبها باركت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة السالمة الشنقيطي لبناتها الطالبات هذا الفوز ولأهلهن وتشكر قسم نشاط الطالبات بقيادة أ درويشه نغيص ومنسقة مشروع المهارات الأدبية أ عابده ميدي ولمكتب حلي بمتابعة من رئيسة الشؤون التعليمية أ فاطمه السفري ومنسقة النشاط بالمكتب المشرفة زهراء الغبيشي ولمكتب القنفذة بقيادة أ رحمه عوض وكل من ساهم في مشاركة بناتنا حتى وصلن إلى هذا التميز .