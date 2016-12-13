 دولة الاحتلال الإسرائيلي تستلم أول طائرتي شبح من طراز “أف-35” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دولة الاحتلال الإسرائيلي تستلم أول طائرتي شبح من طراز “أف-35”

دولة الاحتلال الإسرائيلي تستلم أول طائرتي شبح من طراز “أف-35”
المناطق-يوسف المطيري

حطت أول طائرتين مقاتلتين من طراز “اف-35” الأمريكية في قاعدة “نيفاتيم” الجوية جنوب فلسطين المحتلة، مساء أمس الاثنين، وهما الدفعة الأولى من “50” مقاتلة من نفس الطراز اشترتهما دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الدولة العبرية المحتلة قد اشترت في وقت سابق “50” مقاتلة “اف-35” من شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، بسِعر متوسّط يبلغ “110” ملايين دولار للمقاتلة، وفق إعلان الشركة، وتعتبر الطائرة من طائرات الجيل الخامس وتمتاز بقدرتها على التخفي عن شاشات الرادارات.

وتُصنَع المقاتلة بثلاثة نماذج: النموذج “”A للإقلاع والهبوط الاعتياديَّين، النموذج “B” للإقلاع القصير والهبوط العمودي، والنموذج C”” للعمل من حاملات طائرات، ووفقا للعقد فقد اشترت دولة الاحتلال الإسرائيلي النموذج “”A لكن ستُضاف إليها قدرات خصوصية ووسائل قتال إسرائيلية متقدّمة.

وتعتبر “أف-35” من المقاتلات الخفيفة متوسطة المدى وتستطيع حمل مجموعة من الأسلحة، والتحليق بسرعة فائقة تصل نحو “1900” كلم/ساعة،وليس واضحا ما إذا كان بإمكانها حمل قنابل نووية، واعتبرها مراقبون بانها البديل الأمثل لطائرة “أف-16” الأمريكية.

يذكر أن برنامج الطائرة واجه الكثير من المشاكل والعقبات، والتي أدت لزيادة تكلفة إنتاج الطائرة، ما جعل تكلفة المشروع تزيد عن حوالي “70” في المائة، الأمر الذي وصفت بالطائرة المثيرة للجدل.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” قد انتقد في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، برنامج إنتاج هذه المقاتلة، وقال إن كلفته خارجة عن السيطرة “ويمكن توفير مليارات الدولارات التي تنفق على المشتريات العسكرية، وغيرها وسيتم ذلك بعد 20 يناير”.

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