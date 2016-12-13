 الكلية التقنية بنجران تعلن عن استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أبو الغيط: جرائم وفظائع النظام السوري في حلب “تفوح منها رائحة الانتقام” عشرات الآلاف من المدنيين عالقون في 6 كم مربع شرقي حلب سياحة نجران تسلم اول ترخيص فندق ” طرق ” بمركز الوديعة بمحافظة شرورة العدل تزيل جميع الحواجز الزجاجية بين منسوبيها والمراجعين أمير نجران يعزي في وفاة والد قائد أمن المنشآت جمرك ميناء ضباء يُحبط تهريب أكثر من 872 ألف حبة الكبتاجون فرنسا تدعو الأمم المتحدة للوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب 3 جلسات علمية في اليوم الأول.. مدير جامعة الملك خالد يفتتح ندوة دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات ١٧ ساعة قضاها بين ١٤ مدرسة .. مدير تعليم محايل يتفقد عدد من مدارس الساحل بمحافظة البرك الكلية التقنية بنجران تعلن عن استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل 12 قائدا مدرسيا في برنامج “مكن” بتعليم عسير جمعية “عناية” تقدم برامج توعوية متخصصة لأكثر من 1480 مستفيدا ومستفيدة

الكلية التقنية بنجران تعلن عن استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل

الكلية التقنية بنجران تعلن عن استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل
المناطق - نجران

أعلنت الكلية التقنية بنجران عن فتح باب القبول في الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1437/1438هـ بدءاً من يوم الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الأول وسيكون التسجيل متاحاً حتى العاشر من شهر ربيع الثاني وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني – ( nct.tvtc.gov.sa ) بوابة القبول.

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري أن سعي المؤسسة لفتح التخصصات المسائية للدبلوم يهدف لتوفير الفرص التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين لإتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني للراغبين فيها للحصول على درجة الدبلوم في التخصصات المتاحة والتـأهيل المناسب لهم وذلك وفق رسوم معينة ومحددة وبنفس شروط الفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج ، ويتم التعامل مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية في الكلية ، وسيتم تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً الى الساعة العاشرة مساءً كحد أقصى.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات ستبدأ بعد غلق باب التقديم مباشرة وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 08/05/1438هـ وبخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية الكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وفي سياق متصل أكد ” آل عتيق ” أن التخصصات بالكلية تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص دعم فني / برمجيات) وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة / إدارة مكتبية) وقسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية) وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص انتاج) وقسم تقنية المحركات والمركبات (تخصص محركات ومركبات).

وأكد ” آل عتيق ” أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>