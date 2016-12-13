الكلية التقنية بنجران تعلن عن استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل

أعلنت الكلية التقنية بنجران عن فتح باب القبول في الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1437/1438هـ بدءاً من يوم الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الأول وسيكون التسجيل متاحاً حتى العاشر من شهر ربيع الثاني وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني – ( nct.tvtc.gov.sa ) بوابة القبول.

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري أن سعي المؤسسة لفتح التخصصات المسائية للدبلوم يهدف لتوفير الفرص التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين لإتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني للراغبين فيها للحصول على درجة الدبلوم في التخصصات المتاحة والتـأهيل المناسب لهم وذلك وفق رسوم معينة ومحددة وبنفس شروط الفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج ، ويتم التعامل مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية في الكلية ، وسيتم تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً الى الساعة العاشرة مساءً كحد أقصى.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات ستبدأ بعد غلق باب التقديم مباشرة وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 08/05/1438هـ وبخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية الكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وفي سياق متصل أكد ” آل عتيق ” أن التخصصات بالكلية تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص دعم فني / برمجيات) وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة / إدارة مكتبية) وقسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية) وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص انتاج) وقسم تقنية المحركات والمركبات (تخصص محركات ومركبات).

وأكد ” آل عتيق ” أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.