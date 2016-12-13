١٧ ساعة قضاها بين ١٤ مدرسة .. مدير تعليم محايل يتفقد عدد من مدارس الساحل بمحافظة البرك

قام مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم أمس الأثنين بجولة تفقدية شملت أربع عشر مدرسة بنين وبنات, حيث أستهل زيارته منذ الصباح الباكر بمجمع مدارس عمرو بن العاص وكان في استقباله مدير مكتب التعليم بالبرك عبدالرحمن أبو زلفه وعدد من مرافقيه وجاءت هذه الزيارة للوقوف على نموذج التميز, شارك خلالها ابناءه الطلاب الاصطفاف الصباحي ، تجول بعدها في الفصول والتواصل المباشر مع ابناءه الطلاب ، حيث أبدى اعجابه مما شاهده من تنظيم ينم عن بيئة تربوية وتعليمية جاذبه، بعدها توجه ومرافقيه إلي مبنى مدرسة ذرا النبع للبنات للوقوف على مبناه المتعثر ،بعد ذلك توجه ومرافقيه إلي مدرسة المقداد بن عمرو الابتدائية بنين وشاهد برنامجا عن التعلم النشط وعرضا رياضيا مميزا ، ثم انطلق ومرافقيه إلى مدرسة موسى بن نصير الابتدائية للبنين بالبرك حيث شاهد عدد من بيئات التعلم و معارض للارشاد الطلابي والفني والتوعية الاسلامية ، حيث أعجب بعدد من النماذج المشرفة والتي ستكون لها مستقبلا مشرفا في قادم الأيام، بعدها توجه الجميع الى متوسطة الوسم وثانوية صقلية حيث اطلع على شرح معرض عن سيرة النبي الكريم صَل الله عليه وسلم ، كما اطلع على مشاكل الصيانة في بعض مرافق المدرسة والصالة الرياضية، بعدها توجه الجميع لزيارة رئيس مركز القحمة الاستاذ عيسى العرافي ، حيث استمع مدير التعليم ومرافقيه إلى الاّراء المعززة للعمل التعليمي، ثم زار مدرسة الأحنف بن قيس حيث تجول في مرافق المدرسة وحضور عدد من الحصص والاستماع الى مشاركات ابناءه الطلاب، بعدها توجه ووفده المرافق الي المركز الحضاري التابع لبلدية محافظة البرك ، حيث عقد إجتماعا خاصا بالمشرفين التربويون وقادة المدارس حيث رحب فيهم جميعا وشكرهم على ما يقومون به من جهود مميزة ومثمرة ، بعدها استمع الي عدد من المداخلات والتي كانت تصب في مصلحة العملية التعليمية، بعد ذلك تم توقيع عقد شراكة بين مكتب التعليم ويمثله مدير التعليم بمحافظة محايل منصور آل شريم وبلدية محافظة البرك ويمثلها رئيس البلدية حسين بن علي آل مشرف، والتي تنص على شراكة مستدامة للاستفاده لما لدا الطرفين من مرافق حيوية وشراكة مجتمعية، بعد ذلك وقف الجميع على مبنى مركز النمو بالبرك مشروع متعثر، بعدها توجه الى متوسطة وثانوية البرك للبنات وافتتاح عدد من المعارض والوقوف على الملاحظات الخاصة بالمبنى، بعدها توجه الجميع الى متوسطة والثانوية وذلك للقاء للدارسين وحضور عدد من الحصص ، بعدها توجه الجميع إلى إبتدائية البرك للبنات للوقوف على المبنى، ثم إلى مدرسة أبي سعيد الخدري بنين بمركز الصوالحة لحضور برنامج الموهوبين، وافتتاح عدد من المعارض ذات العلاقة، وحضور الحفل الخطابي مصحوبا بعرض مرئي عن برنامج فطن، بعد توجه الجميع إلى مبنى عثمان بن عفان المتعثر، ثم إلي مدرسة غالب المستأجرة ، حيث اعجب الجميع بما حوت جنباته من عمل مميز بالرغم من حداثة الانتقال إليه، بعدها توجه الجميع للوقوف على الموقع المقترح لإقامة ملتقى عسير الكشفي لأبطال الحد الجنوبي بشاطئ النهود بمحافظة البرك .