 فرنسا تدعو الأمم المتحدة للوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أمام خادم الحرمين.. رئيس الشورى وأعضاء المجلس يؤدون القَسَم أبو الغيط: جرائم وفظائع النظام السوري في حلب “تفوح منها رائحة الانتقام” عشرات الآلاف من المدنيين عالقون في 6 كم مربع شرقي حلب سياحة نجران تسلم اول ترخيص فندق ” طرق ” بمركز الوديعة بمحافظة شرورة العدل تزيل جميع الحواجز الزجاجية بين منسوبيها والمراجعين أمير نجران يعزي في وفاة والد قائد أمن المنشآت جمرك ميناء ضباء يُحبط تهريب أكثر من 872 ألف حبة الكبتاجون فرنسا تدعو الأمم المتحدة للوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب 3 جلسات علمية في اليوم الأول.. مدير جامعة الملك خالد يفتتح ندوة دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات ١٧ ساعة قضاها بين ١٤ مدرسة .. مدير تعليم محايل يتفقد عدد من مدارس الساحل بمحافظة البرك الكلية التقنية بنجران تعلن عن استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل 12 قائدا مدرسيا في برنامج “مكن” بتعليم عسير

فرنسا تدعو الأمم المتحدة للوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب

فرنسا تدعو الأمم المتحدة للوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب
المناطق_وكالات

دعت فرنسا اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى استخدام كل الآليات على الفور للوقوف على حقيقة ما يحدث في مدينة حلب المحاصرة وحذرت روسيا من أنها تخاطر بأن تصبح متواطئة في أعمال “انتقام وترويع” تقع في المدينة السورية.

ومع تزايد التقارير عن قيام قوات تدعمها الحكومة السورية بأعمال وحشية ضد أعداد كبيرة من المدنيين منهم نساء وأطفال، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو، إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وقال أيرو “مساندو النظام بدءاً من روسيا لا يمكنهم السماح بأن يسود منطق الانتقام والترويع دون أن يتحملوا مخاطر أن يصبحوا متواطئين.

وتابع “أدعو الأمم المتحدة أن تستخدم دون إبطاء كل الآليات من أجل الوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب حتى لا يترك المجتمع الدولي هذه الجرائم تمر دون عقاب.”

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>