العدل تزيل جميع الحواجز الزجاجية بين منسوبيها والمراجعين

أصدرت وزارة العدل اليوم تعميمًا بإزالة جميع الحواجز الزجاجية والمعدنية في ديوان الوزارة، والمحاكم، وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، وذلك تعزيزًا لمستوى التواصل مع المستفيد، وتيسيرًا له، وإنجازًا لمعاملاته.

وأشار التعميم إلى أنه لوحظ وجود عدد من الحواجز الزجاجية أو المعدنية التي توضع على مكاتب الموظفين الذين يتعاملون مع المستفيدين من الخدمة العدلية، وخصوصًا في المحاكم وكتابات العدل، مؤكدًا أن مثل هذه الحواجز تعيق التواصل الفعّال والأمثل مع المستفيد، وبالتالي عدم الحصول على المعلومة بشكلٍ صحيح، بالإضافة إلى كونها تسبّب تكدُّسًا وازدحامًا للمراجعين بجوار تلك الحواجز.

ودأبت وزارة العدل، من خلال مسار خططها ومبادراتها، على تحسين مستوى التفاعل والتواصل بينها وبين المستفيد من الخدمة العدلية والقضائية، وذلك من خلال حزمة من القرارات ذات الشأن، تعزّزها (82) خدمة إلكترونية تقدمها عبر بوابتها الإلكترونية.