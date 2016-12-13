جمرك ميناء ضباء يُحبط تهريب أكثر من 872 ألف حبة الكبتاجون

تمكن جمرك ميناء ضباء من إحباط تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 872.784 ثمانمائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون حبة كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة.

وقال مدير عام جمرك ميناء ضباءعلي العطوي :وصلت للجمرك شاحنة من نوع “برّاد” وذلك عن طريق إحدى العبّارات القادمة للميناء، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في أرضية البراد من الداخل بحيث تم إخفاء كمية الحبوب بطريقة فنيّة داخل قوالب صاج حديد تم تثبيتها أسفل الأرضية”. وأشار العطوي إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.