 سياحة نجران تسلم اول ترخيص فندق ” طرق ” بمركز الوديعة بمحافظة شرورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سياحة نجران تسلم اول ترخيص فندق ” طرق ” بمركز الوديعة بمحافظة شرورة

سياحة نجران تسلم اول ترخيص فندق ” طرق ” بمركز الوديعة بمحافظة شرورة
المناطق_نجران

سلم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد ال مريح المواطن عبد الله علي ال معروف الصيعري رخصة تشغيل وتصنيف  “فندق طرق ” بمركز الوديعة بمحافظة شرورة بمنطقة نجران بعد ان قام بانهاء اجراءات اصدار الترخيص النظامية المتبعة
واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح ال مريح ان هذا الترخيص يعد الاول على مستوى المنطقة مطالبا أصحاب المنشاءات السياحية باصدار رخص تشغيل وتصنيف لمنشائتهم السياحية حتى لايطبق بحقهم نظام المخالفات واللوائح
بدورة قدم المواطن عبدالله علي ال معروف الصيعري شكره وتقدير ه لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة على ماقدموه من تسهيلات ومساندة حتى تم الحصول على الترخيص

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