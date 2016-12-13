عشرات الآلاف من المدنيين عالقون في 6 كم مربع شرقي حلب

بات عشرات الآلاف من المدنيين عالقين في منطقة لا تتجاوز مساحتها 6 كم مربع في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية، على وقع انسحاب قوات المعارضة من 3 مناطق في المدينة.

وحسب ما أفادت به التقارير فإن قوات المعارضة اضطرت للانسحاب اليوم الثلاثاء من مناطق باب أنطاكيا وبستان القصر وحي الجلوم الذي يقع فيه المسجد الأموي التاريخي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وداعميه بدأت ظهر أمس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم.

وعلى وقع انسحاب قوات المعارضة من المناطق الثلاث غدت المساحة التي تسيطر عليها قواتها 6 كم مربع فقط بعدما كانت 8.6 كم مربع.

وذكرت المصادر أن قوات النظام والميليشيات الشيعية الداعمة له تواصل قصف أحياء حلب الواقعة في قبضة المعارضة برًا وجوًا من دون تمييز بين طفل أو شيخ أو امرأة.

وفي ظل الكارثة الإنسانية في حلب، فضّل قسم من المدنيين البقاء في منازلهم رغم سيطرة قوات النظام على مناطقهم في حين يسمح النظام لبعض المدنيين بمغادرة المدينة لكن لا أحد يعلم مصيرهم أو الجهة التي غادروا إليها. كما أن ميليشيات شيعية موالية للنظام تضع عوائق أمام إخلاء المدنيين.

ومنذ 15 نوفمبر الماضي قتل ألف و71 مدنيًا وأصيب آلاف آخرون بجروح جراء القصف العنيف الجوي والبري للنظام وداعميه على رأسها روسيا في مناطق المعارضة بحلب.

وتقدمت قوات النظام السوري أمس الاثنين، في مناطق جديدة شرقي حلب بعد حصار وقصف جوي مركز على المنطقة دام نحو 5 أشهر، الأمر الذي قلص مناطق سيطرة المعارضة إلى جزء صغير من المدينة تجمعت فيه قوات المعارضة ونحو 100 ألف نسمة من المدنيين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام السوري باتت تسيطر على أكثر من 95 بالمئة من مدينة حلب، فيما تشير تقارير إعلامية إلى ارتكاب قوات النظام إعدامات ميدانية في المناطق التي تسيطر عليها في مناطق حلب الشرقية.

وشرعت قوات الأسد بقتل عدد كبير من المدنيين في حيي الفردوس والكلاسة بالجزء الشرقي من حلب وشمل ذلك إحراق نساء وأطفال وهم أحياء.