 أصدقاء المرضى بتبوك تواصل أنشطها لخدمة المرضى وتبداء بالعمل بمقر الغرفة التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أصدقاء المرضى بتبوك تواصل أنشطها لخدمة المرضى وتبداء بالعمل بمقر الغرفة التجارية

أصدقاء المرضى بتبوك تواصل أنشطها لخدمة المرضى وتبداء بالعمل بمقر الغرفة التجارية
المناطق_تبوك
تبداء لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة تبوك  عملها بمقر الغرفة التجارية الصناعية إعتبارا من يوم الأحد المقبل وستكون خدمة المرضى من خلال منسقين  بمستشفيات الملك فهد التخصصى والملك خالد ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى الولادة والاطفال وإدارة علاقات  وحقوق المرضى بالمديرية  وذلك في إطار نشاطها هذا العام،
  وقامت اللجنة خلال الشهرين الماضيين بشراء سماعات أذن لمحتاجين بتكلفة بلغت 21050 ريال وقدمت سلفة نقدية لخدمة المرضى بالمستشفيات بواقع 5000 ريال لكل مستشفى لخدمة المرضى  ، كما تعمل حاليا   توفير أسكان خيري بالتعاون مع  هفرع هيئة السياحة بتوفير  إسكان في الشقق المفروشة لبعض المرضى المحولين يتم التعميد مباشرة من قبل المستشفى ،  وكذذلك توفير سيارة لنقل مرضي الغسيل الكلوي بالتعاون مع  متبرع بوسيلة النقل   ، ويتابع أعمال اللجنة متطوعون بالجهد، والمال من الشؤون الصحية ومن رجال الأعمال  وتعمل اللجنة  تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية، وبرئاسة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك د / غرم الله عبدالله سدران الغامدي  حسب أنظمة لجان أصدقاء المرضى ، وبدعم من  مجلس إدارة  الغرفة التجارية الصناعية أمانتها  عضوية رجال الأعمال،وهم سالم محمد ابوعيينه نائب رئيس اللجنة ومحمد عودة عفنان العطوي  وعلى عواد الحمودي وعبد الرحمن رحيل البلوي وحسن أبو ظهير  ومديرو المستشفيات بمدينة تبوك ومدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية .

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