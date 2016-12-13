 مدير صحة تبوك يتفقد مستشفى ومركز صحي شواق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير صحة تبوك يتفقد مستشفى ومركز صحي شواق

مدير صحة تبوك يتفقد مستشفى ومركز صحي شواق
المناطق_تبوك

أكد  مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي حرص صحة تبوك على تطوير الخدمات الطبية والبرامج الوقائية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية في مراكز وقرى وهجر منطقة تبوك والمستشفيات القريبة منها . جاء ذلك خلال لقاءه عدد من المواطنين صباح ( اليوم )  اثناء زيارة تفقدية لمستشفى ومركز صحي شواق , حيث استمع الدكتور الغامدي الى مطالبهم واحتياجاتهم الصحية , مشيراً في الوقت نفسه الى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك  ومتابعة معالي وزير الصحة المستمرة من أجل تسخير كافة الامكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية . هذا وقد قام الغامدي بجولة داخل الأقسام الطبية للمستشفى يرافقه كلا من مشرف القطاع الصحي بضباء الدكتور ابراهيم هجان والمساعد للصحة العامة الدكتور محمد رحيل البلوي والمساعد للشؤون الهندسية المهندس سليمان العطوي ومدير ادارة المستشفيات عبدالله عيد ومدير مكتب المدير العام عبدالعزيز الشهري ومدير مستشفى شواق ابراهيم شداد الحويطي , حيث التقى بالمرضى واطمأن على مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة لهم , واستمع الدكتور الغامدي لشرح من مدير المستشفى عن مستوى أداء الأقسام بالمستشفى ومدى رضا المراجعين عنها , وفي سياق متصل قام الدكتور الغامدي بزيارة الى مركز صحي شواق اطلع خلالها على سير العمل في أقسام المركز , حيث التقى العاملين حاثاً اياهم على بذلك المزيد من الجهد والعطاء   .

وأعرب الدكتور الغامدي عن شكره للمسؤولين بالقطاع الصحي ومنسوبي المستشفى على الجهود المبذوله  ومايقومون به من جهد لخدمة المرضى والمراجعين  .

الى ذلك التقى مدير عام صحة تبوك الدكتور الغامدي رئيس مركز شواق الأستاذ منصور شداد الحويطي .

 

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