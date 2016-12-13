 جامعة الباحة تطلق حسابها التفاعلي على “السناب شات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أكثر من ( 80 ) فنان وفنانة يشاركون في المعرض الأول بصالة ( تسامي ) بجدة مدير تعليم الليث يناقش مع قادة المدارس بأضم تفعيل مشروع كيف نكون قدوة؟ القائمة الأساسية لفريق برشلونة أمام الأهلي.. ميسي أساسيا أمير الباحة يتفقد مركز يبس ويفتتح المركز الصحي 6دقائق.. مدة إخلاء فرضية لكارثة داخلية بـ”سعود الطبية” مدير صحة تبوك يتفقد مستشفى ومركز صحي شواق جامعة الباحة تطلق حسابها التفاعلي على “السناب شات” أصدقاء المرضى بتبوك تواصل أنشطها لخدمة المرضى وتبداء بالعمل بمقر الغرفة التجارية غرفة الأحساء تُنظّم حفل الاستقبال السنوي وتعلن الفائزين بجائزتها للتميز ومسابقتها للتصوير الضوئي وتكرم الشركاء والرعاة والداعمين ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية احتجاز مقيمة بمنحدر صخري بمكة في رسالة وفاء لجنودنا البواسل: اللواء الشهري يشهد أوبريت تعليم تبوك “ملحمة الحزم والأمل”

جامعة الباحة تطلق حسابها التفاعلي على “السناب شات”

جامعة الباحة تطلق حسابها التفاعلي على “السناب شات”
المناطق_عبد الرحمن سفر
أطلقت جامعة الباحة حسابها الرسمي (Bahauni) على تطبيق “السناب شات” لنقل جميع فعاليات ومناسبات ومناشط الجامعة المتعددة، بالإضافة إلى نشر أخبار الجامعة التي تنظمها سواء داخل المنطقة أو من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري بن محمد الزهراني أن الحساب يأتي في سياق حرص “جامعة الباحة” على مدّ جسور التواصل مع كافة الشرائح المجتمعية، خاصّة فيما يتصل بالمنظومة التعليمة والأكاديمية داخل الجامعة وخارجها في ظل المنافسة المحمومة لنشر المعلومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف بأنّ الحساب الجديد على تطبيق السنات شات للهواتف والأجهزة الذكيّة يعدّ ركيزة أساسية لأيّ منشأة تطمح للتعاطي المتميز مع الإعلام من خلال التوازي مع الصورة المقابلة للإعلام التقليدي والالكتروني، والتزامن في نفس الوقت مع مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”الفيس بوك”.
مشيرا إلى أنّ الحساب الجديد سيسعى – بإذن الله- إلى المساهمة الفاعلة والنّاجحة بنشر كافة الفعاليات والمناسبات والمناشط التي تقيمها وتنظمها وترعاها جامعة الباحة.
وأبان دكتور الزهراني أنّه سيتم من خلال التطبيق تغطية مُجمل الأحداث المتعلّقة بالجامعة، وذلك بوضع جميع المشاركين في قلب الحدث بالكلمة والصّورة من خلال النقل المباشر الذي يسمح بالمشاركة، والتّفاعل، والتّعليق على كافّة الفعاليات.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>