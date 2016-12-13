جامعة الباحة تطلق حسابها التفاعلي على “السناب شات”

أطلقت جامعة الباحة حسابها الرسمي (Bahauni) على تطبيق “السناب شات” لنقل جميع فعاليات ومناسبات ومناشط الجامعة المتعددة، بالإضافة إلى نشر أخبار الجامعة التي تنظمها سواء داخل المنطقة أو من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري بن محمد الزهراني أن الحساب يأتي في سياق حرص “جامعة الباحة” على مدّ جسور التواصل مع كافة الشرائح المجتمعية، خاصّة فيما يتصل بالمنظومة التعليمة والأكاديمية داخل الجامعة وخارجها في ظل المنافسة المحمومة لنشر المعلومة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بأنّ الحساب الجديد على تطبيق السنات شات للهواتف والأجهزة الذكيّة يعدّ ركيزة أساسية لأيّ منشأة تطمح للتعاطي المتميز مع الإعلام من خلال التوازي مع الصورة المقابلة للإعلام التقليدي والالكتروني، والتزامن في نفس الوقت مع مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”الفيس بوك”.

مشيرا إلى أنّ الحساب الجديد سيسعى – بإذن الله- إلى المساهمة الفاعلة والنّاجحة بنشر كافة الفعاليات والمناسبات والمناشط التي تقيمها وتنظمها وترعاها جامعة الباحة.

وأبان دكتور الزهراني أنّه سيتم من خلال التطبيق تغطية مُجمل الأحداث المتعلّقة بالجامعة، وذلك بوضع جميع المشاركين في قلب الحدث بالكلمة والصّورة من خلال النقل المباشر الذي يسمح بالمشاركة، والتّفاعل، والتّعليق على كافّة الفعاليات.