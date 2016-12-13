أمير الباحة يتفقد مركز يبس ويفتتح المركز الصحي

قام صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم ً بجولة تفقدية لمركز يبس بمحا فظة غامد الزناد وذلك في اطار جولات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة .وكان في استقبال سموه لدى وصوله المركز محافظ غامد الزناد محمد بن سالم البقيصي ورئيس مركز يبس راشد الحمراني وعدد من المسؤولين

واطلع سموه فور وصوله على الوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها كما استمع سموه الى شرح قدمه رئيس بلدية غامد الزناد ثامر المالكي عن المشاريع البلدية المنفذه بمركز يبس البالغ تكلفتها حوالي 22 مليون ريال وتشمل مشاريع سفلتة وانارة وتحسن مداخل المركز وحدائق ومنتزهات ومشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار واسواق للخضار واللحوم وساحات شعبية وتسوير مقابر

كما اطلع سمو امير منطقة الباحة على لوحات للمشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمركز بتكلفة 16 مليون ريال وتشمل مشاريع سفلتة واناره ساحات وممرات وملاعب ومشاريع لدرء اخطار السيول

بعد ذلك التقى صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بأهالي مركز يبس واستمع الى احتياجاتهم ومطالبهم مؤكدا سموه للأهالي الحرص على تلبية احتياجاتهم بتنفيذ المزيد من المشاريع في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لخدمة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم حاثا سموه المسئولين بالمحافظة والمركز على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم والحرص على متابعة المشاريع الجاري تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة

عقب ذلك افتتح سمو امير منطقة الباحة مركز صحي يبس حيث تفضل سموه فور وصوله لمقر المركز بقص الشريط فيما قدم عدد من الاطفال باقات ورد لسموه بهذه المناسبة

بعد ذلك قام سموه بجولة تفقدية داخل المركز الصحي واستمع الى شرح عن اقسام المركز قدمه مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور مشعل السيالي وفي نهاية الجولة قدم المسئولين بالمركز الصحي هدية تذكارية لسموه

عقب ذلك قام سمو أمير منطقة الباحة بجولة تفقدية لعدد من مشاريع سفلتة الطرق التي تربط عدد من القرى بمركز يبس وبالمحافظات المجاوره

وقد رافق سموه خلال جولته التفقدية أمين منطقة الباحة محمد مجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد ال هادي ومدير عام مكتب سموه احمد السياري ومدير العلاقات العامة بامارة المنطقة خضر الغامدي وعدد من المسئولين