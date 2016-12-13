6دقائق.. مدة إخلاء فرضية لكارثة داخلية بـ”سعود الطبية”

نجحت مدينة الملك سعود الطبية في تنفيذ خطة إخلاء فرضية، للمرضى المصابين في مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، في مدة لا تتجاوز ستة دقائق، حيث تم الإخلاء لنقطة الفرز بالمستشفى العام، حسبما ذكره مدير السلامة العامة بالمدينة المهندس مروان السعيد.

ونوّه المهندس السعيد بأن التجربة كانت في ناحيتين، الأولى داخلية، وهي عبارة عن سيناريو تحطم طائرة اسعافية بين مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال؛ مما أدى إلى تضرر أجزاء من المستشفيين، وأعلن بعدها عن وقوع كارثة داخلية، وتم إخلاء المرضى المصابين من جميع المبنيين، وكان عددهم أكثر 15مصاب .

وأشار م. السعيد إلى أن الناحية الأخرى كانت كارثة خارجية، وهي أنه بعد إخلاء المرضى إلى نقطة الفرز بالمستشفى العام، تم الإعلان عن الكارثة الخارجية، حيث جراء فرز المصابين بحسب حالة كل مريض، بعد ذلك انتهت التجربة الكلية.

وكشف المهندس السعيد بأن السلامة العامة بالمدينة تجري ما يقارب 270 تجربة حريق وإخلاء بسيطة، وهي تقام بشكل يومي ودائم، مشيراً إلى أنها عبارة عن محاكاة للحريق، وتنفذ لكل قسم عبر جدول منظم.

وأكد المهندس السعيد في ختام تصريحه على أهمية كادر التمريض في عملية السلامة، منوهاً أن هناك دورة تقام بشكل أسبوعي، يقدم فيها دورات نظرية وعملية في العامل مع الكوارث والحرائق.

وكانت مدينة الملك سعود الطبية قد نفذت بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني -ممثلة في مركز الدفاع المدني بحي الشميسي- يوم الأربعاء قبل الماضي تجربة إخلاء فرضية في كل من مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة وفي قسم الإسعاف والطوارئ بالمدينة؛ وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للمدينة؛ للتأكد من سلامة المباني ومخارج الطوارئ، وقدرة العاملين على التعامل مع الأزمات.