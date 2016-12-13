القائمة الأساسية لفريق برشلونة أمام الأهلي.. ميسي أساسيا

أعلن لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني قائمته الأساسية لمباراة الأهلي المكونة من 11 لاعبا، كما يلي:

13- الحارس الدولي الهولندي ياسبر سيليسن.

3- المدافع الإسباني جيرارد بيكيه بيرنابيو

4- الكرواتي إيفان راكيتش

9- الإسباني دينيس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

11- البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور

12-البرازيلي رافينيا ألكانتارا

13- الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو

19- الفرنسي لوكاس دينييه

21- البرتغالي أندريه غوميس

22- الإسباني أليكس فيدال

بالإضافة إلى ذلك، أكدت صحيفة “sport” الكاتالونية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز سيشاركان لمدة 45 دقيقة في مباراة برشلونة الإسباني أمام الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء ضمن إطار ودي، فيما لن يشارك جيريمي ماتيو بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى وصول مواطنها فريق برشلونة إلى قطر حيث المباراة التي تجري بالعاصمة الدوحة أمام الأهلي بكامل نجومه الذين دعاهم المدرب لويس إنريكي باستثاء جيريمي ماتيو المصاب، لخوض لقاء الأبطال.

وأضافت: “جاءت قائمة الفريق على النحو التالي، تيرشتيجن – بيكيه – راكيتيتش –سيرجيو – دينينس سواريز – انييستا – سواريز – ميسي – نيمار – رافينيا – ماسكيرانو – باكو الكاسير – البا – ديني– روبرتو – جوميز – فيدال – الينا – لوبيز“.

على الصعيد المتعلق بمباراة الأهلي وبرشلونة، قالت شبكة ESPN واسعة الشهرة: “برشلونة على موعد مع الأهلي السعودي في الدوحة، ويغيب جيرمي ماتيو عن اللقاء بسبب الإصابة“.

وأردفت: “بالرغم من معاناة نيمار من بعض الآلآم الإ إنه جاء ضمن قائمة إنريكي المعلنة ضد الأهلي السعودي، وكارليس ألينا، وبورخا لوبيز اللذان يمثلان صفوف الفريق تحت 23 عام، جاءا أيضًا في تشكيلة إنريكي“.

ومن جانبها، أفاد موقع IBT بأن برشلونة يواجه الأهلي قبل ديربي إسبانيول في الدوري الإسباني، المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر في ملعب الكامب نو.

وزاد: “برشلونة يواجه الأهلي السعودي في الدوحة، وديًا تحت رعاية الشركة القطرية للخطوط الجوية“.

وعنونت صحيفة Marca الخبر بـ(برشلونة يهبط إلى قطر لمواجهة الاهلي السعودي وديًا) : “بعد فوزه 3-0 على أوساسونا وصل برشلونة إلى مطار الدوحة حمد الدولي ليواجه الأهلي في مباراة ودية اليوم الثلاثاء“.

واختتمت: “الأهلي السعودي بطل النسخة الماضية من الدوري، وكذلك برشلونة“.