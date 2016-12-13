مدير تعليم الليث يناقش مع قادة المدارس بأضم تفعيل مشروع كيف نكون قدوة؟

التقى سعادة مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي بقادة العمل التربوي بمكتبي التعليم بأضم وربوع العين بمحافظة أضم لمناقشة مشروع كيف نكون قدوة ؟ ، المشروع الرائد و المتميز والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة هذا العام ، ويهدف إلى تنمية الإنسان في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها ، ضمن استراتيجية منطقة مكة المكرمة ، و تقديم الإنسان السعودي كقدوة عالمية ، وتحقيق مبدأ التربية بالقدوة من خلال وسائط التربية المختلفة ، وتشجيع المبادرات التي تدعم وتعزز قيمة القدوة ، وتوظيف التقنية وقنوات التواصل الاجتماعي لخدمة المشروع.

واستهل سعادة مدير التعليم حديثه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة باهتمامه بالجوانب التنموية في محافظتي الليث وأضم والتي شهدت في الآونة الأخيرة تقدما كبيراً بدعم سموه حيث انتقلت من مركز إلى محافظة توفرت بها جميع الإدارات الحكومية والتي تمارس مهامها وتؤدي رسالتها بمتابعة وتوجيهات سموه على أرقى المستويات وفي مقدمتها التعليم بكل مستوياته العام والجامعي ورياض الاطفال وتعليم الكبار ومراكز محو الأمية وأندية الحي .

ثم طرح سعادة مدير التعليم آلية الإدارة في تطبيق مشروع كيف نكون قدوة ؟ من خلال طرح ثمان مبادرات تقدمت بها الإدارة للإدارة العليا للمشروع ، وأقرت بعد تقويمها من قبل اللجنة المختصة بالإمارة وأكد على ضرورة مشاركة المدارس في تطبيق تلك المبادرات ومساهمتها في إضافة كل جديد من خلال تشجيع المبادرات الخلاقة والابتكار والإبداع في المدارس .

كما تم اعتماد جائزة للمدارس المتميزة في تطبيق المشروع ضمن جائزة الإدارة للتميز هذا العام .

وقد لقي هذا الطرح ترحيباً كبيراً من قادة المدارس بمحافظة أضم حيث أشاروا في مداخلاتهم إلى أن إعداد وبناء القدوات الصالحة من مهامهم التربوية التي يسعون لتحقيقها ، وأن هذا المشروع سيساهم بعون الله في تجويد المخرجات التعليمية .

من جهته بين مدير مكتب التعليم بأضم الأستاذ نور بن مسعود المالكي أنه تم تشكيل لجنتين للبنين والبنات لمتابعة تنفيذ الخطط وتقويمها بالمكتب وأن العاملين في المكتب سيعملون بكل تفان وإخلاص لتحقيق أهداف المشروع بإذن الله.

بينما أكد مدير مكتب التعليم بربوع العين الأستاذ ساطي بن عطية المالكي بأن مدارس المكتب ستكون حاضرة وبقوة في معرض الملتقى بمشاركات متميزة ، وفعاليات تتوافق مع رؤية المشروع وأهدافه وبرامجه .

وعلى صعيد آخر دشن ( البركاتي ) بطولة كرة القدم الصالات لمدارس مكتب التعليم بأضم و التي تقام بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية ، تحت شعار ( جنودنا البواسل .. كلنا فخر بكم ) خلال الفترة من 13 / 3 إلى 26 / 3 / 1438هـ ، كما شهد مدير تعليم الليث مراسم توقيع مذكرة الشراكة المجتمعية لرعاية البطولة بين مكتب التعليم و لجنة التنمية الاجتماعية بأضم ، بحضور ممثل اللجنة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عويض بن جمعان المالكي ،وممثل المكتب مشرف التربية الرياضية الأستاذ بريك بن بركي المالكي .

من جانب آخر قام مدير التعليم بزيارة تفقدية لسير العمل التعليمي و التربوي بمدرسة الفاروق الابتدائية حيث كان في استقباله قائد المدرسة الأستاذ محسن بن حسين المالكي ، كما قام بزيارة مركز رعاية الموهوبين بالمحافظة وكان في استقباله مدير المركز الأستاذ حسن بن سالم العصماني و معلمي المركز واطلع على أبرز استعدادات الطلاب ومشاريعهم للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع2017م)