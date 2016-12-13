أكثر من ( 80 ) فنان وفنانة يشاركون في المعرض الأول بصالة ( تسامي ) بجدة

أفتتح المهندس حمزة الصيرفي مساء أمس الإثنين ، المعرض الأول في صالة تسامي بالصيرفي مول، حيث ضم المعرض بين جنباته أكثر من ( 80 ) عمل لفنانين وفنانات على مستوى المملكة ، وتعد المشاركات هي ( الأولى ) لجميع الفنانين وبداية مسيرتهم الفنية كما يستمر المعرض لمدة أسبوع .

وقد أفتتح المعرض وسط حضور كبير من الإعلاميين والفنانين والزوار، كما حضر الإفتتاح وفد من جمعية الثقافة والفنون بجدة وعلى رأسهم مدير الجمعية الدكتور / عمر الجاسر ، والاستاذ / زيد الزارع – ( مستشار الجمعية) ، والشاعر / ضياء خوجة – ، والفنان التشكيلي / نبيل طاهر – ( عضو لجنة الفنون التشكيلية) ، والأستاذ / سلطان منديلي – ( رئيس لجنة التصوير ) ، والمصور / محمد الشمراني – ( عضو لجنة التصوير ) ، والأستاذ / فهد الكاملي – ( عضو اللجنة الإعلامية .

وأبدى “الجاسر” إعجابه بجميع اللوحات الفنية المشاركة وأضاف بأن المعارض تعد المدرسة الأولى للفنانين والفنانات حيث يتم فيها تبادل الخبرات والتنوع في الأفكار وأن فنون جدة تسعى دائماً لإحتضان المواهب وأن أبوابها مفتوحة للجميع.

الجدير بالذكر أن مشاركة الدكتورة صباح أبوزنادة تعد المشاركة الأولى بعد ان قضت ٣٤ عاماً في القطاع الصحي، وتقول:” أن الفن التشكيلي هو الحلم الأكبر بالنسبة لي وسأجاهد النفس حتى أنال على تحقيقة، ومشاركتي في هذا المعرض تعد الإنطلاقه لي في المشوار الفني التشكيلي”.

كما أكد المهندس حمزة الصيرفي بأن المعرض سوف يقام سنوياً لدعم المواهب الناشئة وأضاف ان هناك ورش عمل سوف تقام تحت مبادرات تسامي لتطوير الفنانين والفنانات، وتقدم بالشكر لفنون جدة على جهودها ودورها البارز والفعال في الحراك الثقافي والفني