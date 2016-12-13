 أكثر من ( 80 ) فنان وفنانة يشاركون في المعرض الأول بصالة ( تسامي ) بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أكثر من ( 80 ) فنان وفنانة يشاركون في المعرض الأول بصالة ( تسامي ) بجدة مدير تعليم الليث يناقش مع قادة المدارس بأضم تفعيل مشروع كيف نكون قدوة؟ القائمة الأساسية لفريق برشلونة أمام الأهلي.. ميسي أساسيا أمير الباحة يتفقد مركز يبس ويفتتح المركز الصحي 6دقائق.. مدة إخلاء فرضية لكارثة داخلية بـ”سعود الطبية” مدير صحة تبوك يتفقد مستشفى ومركز صحي شواق جامعة الباحة تطلق حسابها التفاعلي على “السناب شات” أصدقاء المرضى بتبوك تواصل أنشطها لخدمة المرضى وتبداء بالعمل بمقر الغرفة التجارية غرفة الأحساء تُنظّم حفل الاستقبال السنوي وتعلن الفائزين بجائزتها للتميز ومسابقتها للتصوير الضوئي وتكرم الشركاء والرعاة والداعمين ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية احتجاز مقيمة بمنحدر صخري بمكة في رسالة وفاء لجنودنا البواسل: اللواء الشهري يشهد أوبريت تعليم تبوك “ملحمة الحزم والأمل”

أكثر من ( 80 ) فنان وفنانة يشاركون في المعرض الأول بصالة ( تسامي ) بجدة

أكثر من ( 80 ) فنان وفنانة يشاركون في المعرض الأول بصالة ( تسامي ) بجدة
المناطق_عادل الزهراني

أفتتح المهندس حمزة الصيرفي مساء أمس الإثنين ، المعرض الأول في صالة تسامي بالصيرفي مول، حيث ضم المعرض بين جنباته أكثر من ( 80 ) عمل لفنانين وفنانات على مستوى المملكة ، وتعد المشاركات هي ( الأولى ) لجميع الفنانين وبداية مسيرتهم الفنية كما يستمر المعرض لمدة أسبوع .

وقد أفتتح المعرض وسط حضور كبير من الإعلاميين والفنانين والزوار، كما حضر الإفتتاح وفد من جمعية الثقافة والفنون بجدة وعلى رأسهم مدير الجمعية الدكتور / عمر الجاسر ، والاستاذ / زيد الزارع – ( مستشار الجمعية) ، والشاعر / ضياء خوجة – ، والفنان التشكيلي / نبيل طاهر – ( عضو لجنة الفنون التشكيلية) ، والأستاذ / سلطان منديلي – ( رئيس لجنة التصوير ) ، والمصور / محمد الشمراني – ( عضو لجنة التصوير ) ، والأستاذ / فهد الكاملي – ( عضو اللجنة الإعلامية .

وأبدى “الجاسر” إعجابه بجميع اللوحات الفنية المشاركة وأضاف بأن المعارض تعد المدرسة الأولى للفنانين والفنانات حيث يتم فيها تبادل الخبرات والتنوع في الأفكار وأن فنون جدة تسعى دائماً لإحتضان المواهب وأن أبوابها مفتوحة للجميع.

الجدير بالذكر أن مشاركة الدكتورة صباح أبوزنادة تعد المشاركة الأولى بعد ان قضت ٣٤ عاماً في القطاع الصحي، وتقول:” أن الفن التشكيلي هو الحلم الأكبر بالنسبة لي وسأجاهد النفس حتى أنال على تحقيقة، ومشاركتي في هذا المعرض تعد الإنطلاقه لي في المشوار الفني التشكيلي”.

كما أكد المهندس حمزة الصيرفي بأن المعرض سوف يقام سنوياً لدعم المواهب الناشئة وأضاف ان هناك ورش عمل سوف تقام تحت مبادرات تسامي لتطوير الفنانين والفنانات، وتقدم بالشكر لفنون جدة على جهودها ودورها البارز والفعال في الحراك الثقافي والفني

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>