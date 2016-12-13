 اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين من شرق حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين من شرق حلب

اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين من شرق حلب
People carry belongings as they flee deeper into the remaining rebel-held areas of Aleppo, Syria December 12, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail
المناطق_وكالات

أعلن مسؤول في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل السورية المعارضة في مدينة حلب التوصل الى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب برعاية روسية تركية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

وقال ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي لوكالة فرانس برس “تم التوصل إلى اتفاق لإخلاء أهالي حلب المدنيين والجرحى والمسلحين بسلاحهم الخفيف من الأحياء المحاصرة في شرق حلب”.

وأوضح أن التوصل للاتفاق “جرى برعاية روسية تركية، على أن يبدأ تطبيقه خلال ساعات”.

وفي شرق حلب، أكد مصدر في حركة “أحرار الشام” لفرانس برس التوصل للاتفاق، وبحسب اليوسف، يتضمن الاتفاق “إجلاء المدنيين والجرحى خلال الدفعة الاولى بعد ساعات، ومن بعدهم يخرج المقاتلون بسلاحهم الخفيف”، وينص الاتفاق على أن “المغادرين سيختارون وجهتهم بين ريف حلب الغربي أو باتجاه محافظة إدلب”.

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