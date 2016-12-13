اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين من شرق حلب

أعلن مسؤول في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل السورية المعارضة في مدينة حلب التوصل الى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب برعاية روسية تركية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

وقال ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي لوكالة فرانس برس “تم التوصل إلى اتفاق لإخلاء أهالي حلب المدنيين والجرحى والمسلحين بسلاحهم الخفيف من الأحياء المحاصرة في شرق حلب”.

وأوضح أن التوصل للاتفاق “جرى برعاية روسية تركية، على أن يبدأ تطبيقه خلال ساعات”.

وفي شرق حلب، أكد مصدر في حركة “أحرار الشام” لفرانس برس التوصل للاتفاق، وبحسب اليوسف، يتضمن الاتفاق “إجلاء المدنيين والجرحى خلال الدفعة الاولى بعد ساعات، ومن بعدهم يخرج المقاتلون بسلاحهم الخفيف”، وينص الاتفاق على أن “المغادرين سيختارون وجهتهم بين ريف حلب الغربي أو باتجاه محافظة إدلب”.