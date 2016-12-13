 مؤسسة النقد تطلق الإصدار الجديد من العملة الورقية والمعدنية الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤسسة النقد تطلق الإصدار الجديد من العملة الورقية والمعدنية الجديدة

المناطق_الرياض

تطلق مؤسسة النقد العربي السعودي بعد قليل تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية (ثقة وأمان) في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وقال الدكتور “أحمد الخليفي” محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال حفل تدشين الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان” اليوم الثلاثاء، إن هذا الإصدار صمم وفق أفضل المواصفات العالمية، وتساعد على إطالة عمرها الافتراضي، وتعتزم المؤسسة طرحه للتداول ابتداء من 27 ربيع الأول 1438 هـ الموافق لـ 26 ديسمبر 2016.

وقال إنه سيتم تداول هذا الإصدار مع العملة المتداولة حاليا، وتم تضمينه علامات أمنية، منها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد المستخدم في العملة الأمريكية، وكذلك الشريط الفضي، وطبقة الأحبار الخاصة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة للعلامات والسمات الأمنية المعمول بها سابقا.

وقال إن صورة الملك عبد العزيز تصدرت فئة الخمسمائة ريال، والعملة المعدنية من فئة الريالين، ووضعت صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وأضيف علامات خاصة بالمكفوفين على هذا الإصدار من العملة السعودية، وفقا للخليفي، مشيرا إلى أنه تقرر أن يحل الريال المعدني محل الريال الورقي تدريجيا، حيث يصل عمره الافتراضي إلى نحو 20 عاما.

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